Jul 1, 2025 9:00 AMClock
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نتنياهو: إيران مثلت تهديدا كبيرا لنا من خلال قوتها النووية وقدراتها الصاروخية

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