Jun 26, 2025 8:40 PMClock
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نتنياهو: إلى جانب تحرير الرهائن وهزيمة حماس هناك فرص سانحة لا يجب أن نفوتها ولو ليوم واحد

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