Sep 29, 2025 10:07 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو: إذا لم توافق حماس على مقترح السلام فإنّ إسرائيل ستقوم بما يلزم لإنهاء الأمر

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o