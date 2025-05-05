May 5, 2025 5:42 PMClock
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نتنياهو: أنا مع تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 تشرين الثاني لكن بعد انتهاء الحرب

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