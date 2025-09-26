Sep 26, 2025 4:22 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: سأتحدث من هذا المنبر مع الرهائن وسيصلهم عبر مكبرات صوت زرعتها في غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o