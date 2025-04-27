Apr 27, 2025 8:54 PMClock
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نتنياهو: أعدنا الإيرانيين 10 سنوات إلى الوراء بعد ما ظنوا أنهم اقتربوا من حيازة سلاح نووي

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