Oct 13, 2025 1:45 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو: أعداؤنا فهموا الآن أن إسرائيل قوية وهي هنا لتبقى ونحن الآن نفي بوعدنا والطريق كان طويلًا للوصول إلى هنا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o