Aug 3, 2025 9:10 PMClock
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نتنياهو: أشعر بعزيمة أقوى لتحرير المحتجزين وللقضاء على حماس وضمان أن غزة لن تشكل تهديدًا

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