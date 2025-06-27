Jun 27, 2025 4:53 PMClock
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نتائج العدوان الاسرائيلي على النبطية - النبطية الفوقا : استشهاد مواطنة في شقتها وجرح 12 آخرين وأضرار كبيرة

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