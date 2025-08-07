المركزية - أعلنت "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا" في بيان أنها أنهت التحقيق السياقي "بشأن موقع الدفن الذي تم اكتشافه بتاريخ 9 أيار 2025 في منطقة عقبة المبيّضة - جرود عرسال، والذي أظهر وجود أربعة قبور، تحتوي على رفات بشرية، يُرجّح أن تعود لأشخاص غير لبنانيين شاركوا في المعارك بين الفصائل المسلحة في المنطقة بين عامي 2016 و2017".

وأوضحت أنها "توصلت الى هذه النتائج بناء على شهادات متطابقة من المخاتير والسكان المحليين والقوى الأمنية المتواجدة في المنطقة، إضافة الى التحقق من صور الأقمار الصناعية التي بينت التغيرات الحاصلة في الموقع وتاريخها المحتمل. وبحسب التقرير السياقي المعتمد، لا توجد معطيات تشير إلى وجود مفقودين من أبناء بلدة عرسال أو من عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ما يعزز الفرضية بأن المدفونين في الموقع هم من غير اللبنانيين، وقد يكونون مقاتلين من تنظيمات مثل جبهة النصرة أو تنظيم داعش، أو من جنسيات أخرى. كما أن الشهادات والمعطيات المتطابقة أفادت عن وجود عدد كبير من القبور المرتجلة في هذه المنطقة العسكرية والحدودية، الأمر الذي يتطلب اعداد خطة متكاملة للتعامل مع هذا الواقع".

أضاف البيان: "نظرًا لطبيعة الموقع وخطورته الأمنية، أوصت الهيئة بتعليق أي أعمال نبش حالياً، والحفاظ على الموقع مغلقًا ومحميًا، إلى حين توافر معطيات إضافية أو طلب رسمي من عائلات أشخاص مفقودين. كما توجهت الى وزارة الدفاع طالبة منها إجراء مسح ميداني شامل لهذه المنطقة الحدودية والعسكرية ووضع خريطة دقيقة للقبور المرتجلة المنتشرة فيها. وعند توافر الظروف الملائمة سوف يجري العمل على وضع خطة عمل منسقة تشمل الجهات اللبنانية، والسلطات السورية المعنية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية".

وختمت الهيئة مؤكدة أن التقرير السياقي الكامل محفوظ في أرشيفها، بينما سيتم نشر النسخة المعدّة للنشر على موقعها الرسمي http://www.ncmfd.org.lb