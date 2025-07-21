المركزية - وجه النائب السابق نبيل نقولا رسالة إلى القوى الأمنية ،قوى أمن ومعلومات وأمن دولة وإستقصاء وأمن عام وجيش والمسؤولين في وزارتي الداخلية و الدفاع، وقال:"الخطر بات على الأبواب واليقظة اصبحت أكثر من ضرورية.

اولا: مراقبة سائقي التاكسي والنقل المشترك المفروض أن يكونوا من حملة الجنسية اللبنانية لأنهم يتغلغلون داخل كل المناطق وهم في مواجهة مباشرة مع المواطنين والسياح.

ثانيا: سائقو الكميونات وكل الآليات من صهاريج ونقل، من المفروض أن يكونوا لبنانيين ولديهم رخص سوق لبنانية تسمح لهم بقيادة هذه الآليات.فهؤلاء باتوا يشكلون خطرا على المواطنين لعدم احترامهم لقوانين السير.

ثالثا: سائقو الدراجات النارية من دليفري وغيره، يعبثون بالأمن والنشل والإعتداءات على النساء وكبار السن".

وختم:"حضرات المسؤولين، هذا لا يتطلب أموالا بل يقظة وتطبيق القوانين من قبل جميع القوى.المواطن بدأ يكفر بكل شيء وبكم أولا وآخرا. أعيدوا إليه ثقته بوطنه قبل أن يفقد صبره".