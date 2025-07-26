رفض أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر الكلام الجزاف الذي أدلى به الأمين العام السابق لحزب الله الشيخ صبحي الطفيلي الذي حاول تشويه الحقيقة التاريخية لبطولة القائد العام للثورة العربية سلطان باشا الأطرش، الذي تشهد له ثورته ومسيرته وعروبته ونضاله من أجل الكرامة ومن أجل سوريا الدولة الواحدة الموحدة في إطار نسيجها الطبيعي، وهو الذي أطلق شرارة ثورته التعدي على حرية وكرامة ضيفه ابن جبل عامل أدهم خنجر.

وأضاف ناصر: "القاصي والداني يعرف أن سلطان باشا الأطرش رفض علناً الدخول بالمشروع الصهيوني الذي حاولت الحركة الصهيونية إقناعه كما غيره من القيادات الدرزية سلخ جبل العرب وضمه إلى الدولة الموعودة آنذاك وقبل قيام دولة إسرائيل".

وتوجه ناصر إلى الشيخ الطفيلي: "هل تذكر يا شيخ ما قاله الرئيس السوري الراحل أديب الشيشكلي عندما حاصر السويداء؟ لقد توجه إلى سلطان باشا بالقول: "سلطان باشا الأطرش وحّد سورية مرتين. مرة عندما قاد الثورة السورية الكبرى ومرة عندما انسحب برجاله الى الأردن ورفض توجيه سلاحه إلى الجنود والضباط السوريين".

وختم ناصر: "لست بوارد الدخول في سجال مع الشيخ احتراماً لزيّه لكني أقول لا يجوز لمن يفترض به الرصانة أن يرمي مثل هذا الاتهام العاري من الصحة وتحديدا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ سوريا ولبنان اللهم إلا إذا كان كلام الشيخ لغاية في نفس يعقوب".