أشار أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر الى ان ما حصل في السويداء مستنكر ومدان وهناك مسؤوليات بالمعالجة والمطلوب كل الجهد لتثبيت وقف اطلاق النار وعدم الانخراط بأي مشروع يسلخ السويداء عن سوريتها".

أضاف في حديث للـLBCI: "التجارب أثبتت أن اسرائيل تستخدم المجموعات ولا تحميها والقصف الاسرائيلي في سوريا له أبعاد استراتيجية وهو رسائل لدول اقليمية لها نفوذ داخل دمشق".

وأكد ناصر ان "الامور لم تنتهِ بعد ولذلك نشدد على تثبيت وقف اطلاق النار والاسرائيلي لا مصلحة له باستقرار الاوضاع"، لافتا الى ان "الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان يحرص دائما على أن تكون العلاقة مع البيت الإرسلاني "علاقة سليمة""، معتبرا ان "الجميع فهم تمامًا أهمية ما قام به وليد جنبلاط كي لا تنتقل الاحداث الى لبنان".