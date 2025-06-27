المركزية - زار وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي للبحث بإجراءات التعيينات التي تعتزم الوزارة إجراءها للمديرين العامين والمديرين ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في المستشفيات الحكومية، بالاضافة إلى تعيين مدير عام لوزارة الصحة العامة ومدير عام ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدواء.

وتم الاتفاق على أن يرسل وزير الصحة الى كل من مجلس الخدمة المدنية ووزارة التنمية الإدارية طلبا للمباشرة بإجراءات التعيين وفقًا للأصول المعتمدة في آلية التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء.

