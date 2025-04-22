Apr 22, 2025 8:45 AMClock
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ناشطون في تونس ينظمون مسيرات احتجاجية واسعة انطلقت من حديقة الباساج إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، تنديدا بتوقيف القاضي السابق في المحكمة الإدارية والمحامي البارز أحمد الصواب

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