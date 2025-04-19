هنأت نازك رفيق الحريري، في بيان، لبنان والعالم أجمع بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد، مؤكدة أن "هذه المناسبة المباركة ترسّخ قيم المحبة والتسامح والسلام، وتكرس لبنان وطنا لجميع أبنائه وأرضا للوحدة الوطنية والعيش المشترك.

وأشارت إلى أن "عيد الفصح يبث روح الأمل بولادة مستقبل أكثر أمنا وسلاما واستقرارا وازدهارا، وهو المستقبل الذي بذل الرئيس الشهيد رفيق الحريري حياته من أجل بنائه واستشهد في سبيل تحقيقه، ضمن مسيرة مليئة بالتحديات والإنجازات".

وأضافت: "تحل علينا الأعياد هذا العام حاملة معها بركة المصالحة الوطنية، إذ أجمع اللبنانيون على نبذ الفتنة وصون الأمن والاستقرار، وتمسكوا بالوحدة الوطنية كنموذج للعيش المشترك. وقد وضعوا الخلافات والأحقاد جانبا، وسلكوا طريق الوفاق الوطني عبر انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية والرئيس القاضي نواف سلام رئيسا لحكومة الإصلاح والإنقاذ. فلنتكاتف جميعا خلف الدولة ومؤسساتها الدستورية، بعيدا عن التجاذبات السياسية التي تعرقل بناء الدولة والتي أوصلتنا إلى أزماتنا الراهنة".

وختمت الحريري: "نرجو أن يعيش لبنان قيامة جديدة، وأن تحل بركة هذه الأيام المجيدة على أرض وطننا العزيز، فتزهر محبة وسعادة وسلاما، ليعود لبنان وطنا نهائيًا لجميع أبنائه دون تمييز. فصح مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير".