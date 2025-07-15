المركزية- أقدم رجل وامرأة على دراجة نارية من دون لوحة رقمية على الاعتداء بالضرب والعضّ على الزميلة الصحافية بترا أبو حيدر، الحامل في شهرها الثامن، بعد أن أوقفا سيارتها واتهماها بأنها "كسرت عليهن".

وفي التفاصيل، ترجلت المرأة وهاجمت أبو حيدر ضربًا وعضًّا، في تصرّف لا يمتّ للإنسانية بصلة، وقد يعبّر عن سلوك عدائي يستدعي أكثر من محاسبة... بل إعادة تأهيل.

الزميلة وثّقت الحادثة عبر فيديوهات تُظهر وجهي المعتديَين بوضوح، وقد تقدّمت بشكوى لدى فصيلة جونية.

لمن يتعرّف إليهما، الرجاء التواصل مع حسابات LBCI على مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة الجهات الأمنية في التحقيق ومتابعة القضية.

نادي الصحافة: ودان نادي الصحافة بشدة الإعتداء الذي تعرضت له الزميلة بترا أبو حيدر، ودعا "القوى الأمنية إلى كشف الفاعلين وتوقيفهم وإحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة لإنزال العقاب المستحق بهم".

وقال "إن شريعة الغاب التي تحكم تصرفات البعض يجب وضع حد لها من خلال التشدد في ملاحقة المعتدين على المواطنين وجعلهم عبرة لغيرهم كي لا تتكرر هذه الممارسات الشاذة".

ودعا "القوى الأمنية إلى كشف الفاعلين وتوقيفهم وإحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة لإنزال العقاب المستحق بهم".

وقال "إن شريعة الغاب التي تحكم تصرفات البعض يجب وضع حد لها من خلال التشدد في ملاحقة المعتدين على المواطنين وجعلهم عبرة لغيرهم كي لا تتكرر هذه الممارسات الشاذة".

نقابة محرري الصحافة: كذلك استنكرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بشدة تعرض عضو النقابة، الزميلة في محطة(LBCI)، إلى اعتداء على طريق جونيه البحرية من شخصين: رجل وامرأة يستقلان دراجة نارية من دون أرقام بذريعة انها تجاوزتهما. واقدمت الامرأة على ضربها بعنف وهي وإذ تهنيء النقابة الزميلة ابي حيدر على سلامتها، تطالب المسؤولين بالتحري عن المعتديين وإلقاء القبض عليهما وسوقهما أمام القضاء المختص لتأخذ العدالة مجراها. وهي تضع هذا الاعتداء أمام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتضطلع بمسؤوليتها في قمع المخالفات المرورية التي تؤدي إلى حوادث مؤسفة وتعديات غير مقبولة على المواطنين، وآخرها ما جرى للزميلة ابي حيدر.

واتصل نقيب المحررين جوزف القصيفي بالزميلة ابو حيدر ناقلا "إدانته ومجلس النقابة واعضائها لهذا الاعتداء آلاثم".