صدر عن نادي الصحافة البيان الآتي: "يبدو أن البعض في لبنان بات غافلاً عن أن الصحافة اللبنانية هي سلطة رابعة منحها الرأي العام ثقته لقدرتها على التأثير كقوة تغيير في الحياة السياسية ومراقبة أعمال الحكومة وتسليط الضوء على بعض القضايا التي يتم الاحتجاج عليها.

وللأسف، بدل تشجيع الصحافيين والاعلاميين على ممارسة هامش واسع من الحرية، يتعرّضون من حين إلى آخر إلى تضييق ومحاولات تخويف واستدعاءات امام هذه المباحث أو تلك وكأنهم أشخاص خارجون عن القانون كمثل ما يجري حالياً مع رئيس تحرير جريدة "الحرة" الاستاذ بشارة شربل المعروف بمهنيته وموضوعيته وغير الطارىء على مهنة الصحافة، وكذلك مع مديرة التحرير كارين عبد النور التي لا تكتب لاسترضاء أحد.

إننا نعيد التذكير أن الدستور اللبناني في مادته ال 13 ضَمَن حرية الرأي قولاً وكتابة، أما اذا تجاوز أحد من الصحافيين حدود القانون فيُحال امام محكمة المطبوعات وأي إستدعاء آخر هو مرفوض.

ختاماً، إن نادي الصحافة يؤكد أن دور الاعلام الحر هو كشف الحقائق والالتزام بالدفاع عن الحريات العامة ومن غير المسموح العودة بالاعلام إلى زمن الاستبداد والقمع، وندعو فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ودولة رئيس الحكومة نواف سلام ومعالي وزير العدل عادل نصار إلى تصويب الأمور والكف عن السماح بالاستدعاءات والملاحقات الاعتباطية".