Apr 11, 2025 2:23 PMClock
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نائب وزير الخارجية الإيراني: نؤمن بالحوار في ظل الاحترام المتبادل ونرفض التسلط ومحاولات فرض الإرادة

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