Apr 3, 2025 1:36 PMClock
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نائب وزير الخارجية الإيراني: تهديدات ترامب باستخدام القوة ضدنا خطيرة وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة

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