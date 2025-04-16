Apr 16, 2025 9:59 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نائب وزير الخارجية الإيراني: امتلاك السلاح النووي لا مكان له في عقيدتنا الدفاعية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o