Oct 18, 2025 3:08 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نائب وزير الخارجية الإيراني: إيران ستتحرر من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن بانتهاء المدة المحددة في الاتفاق والقيود المفروضة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o