Jul 25, 2025 2:27 PMClock
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نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع مجموعة الترويكا الأوروبية

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