Apr 10, 2025 4:20 PMClock
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نائب رئيس مكتب زيلنسكي لقناة نيوز ماكس: أبلغنا واشنطن رفضنا قبول فرض قيود على حجم قواتنا المسلحة

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