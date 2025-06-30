Jun 30, 2025 10:43 AMClock
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نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: سنشهد مشادة سياسية اليوم والمطالبة يإدراج القانون المعجل المكرر بشأن قانون الانتخابات عمل سياسي وهذا البند غير مطروح حالياً على جدول أعمال الجلسة التشريعية

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