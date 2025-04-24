Apr 24, 2025 11:04 AMClock
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نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: موضوع الحديث عن صلاحيّات المحافظ غير واضح وإذا كانت هناك مشكلة في بلديّة بيروت فعلينا دراسة قانون ولن أوافق على أي عمليّة خداع في أي قانون

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