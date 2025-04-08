Apr 8, 2025 9:59 AMClock
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نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: الوضع الحالي يعني أنه لن يكون هناك نزع للسلاح النووي لعقود قادمة

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