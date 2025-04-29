Apr 29, 2025 12:05 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الدول التي انضمت للنيتو باتت هدفا لنا مع احتمال تلقيها ضربة استباقية نووية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o