Jul 31, 2025 9:03 AMClock
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نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ: الهجمة المنظمة التي تستهدف مصر والأردن ليست عفوية بل هي جزء من محاولات خبيثة لإضعاف مواقفهما وضرب أي توازن عربي

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