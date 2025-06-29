غادر نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري الى اشبيليا، لتمثيل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مترئسا وفد لبنان، في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية. وسوف يشارك في المؤتمر سبعون رئيس دولة وحكومة واربعة آلاف من الخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والمنظمات الانسانية والجمعيات. ويستمر من 30 حزيران حتى الرابع من تموز.

ويناقش المؤتمر كيفية معالجة الفجوة المالية الكبيرة التي تواجهها الدول النامية وسبل انقاذ تمويل التنمية، بما في ذلك ما يتعلق بالمنظمات الانسانية التي تشهد ازمة كبيرة. وسيتوقف المؤتمر عند كيفيات تحفيز الاستثمار عن طريق مضاعفة قروض التنمية. كما سيعتمد المؤتمر ” التزام اشبيلية” بشأن ازمة المديونية في البلدان النامية التي ينفق عدد منها على فوائد الديون اكثر ما ينفقه على الخدمات الاساسية.