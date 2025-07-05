Jul 5, 2025 8:51 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نائب رئيس أركان الجيش الهندي: الصين قدمت «بيانات لحظية» لباكستان عن مواقع هندية رئيسية خلال اشتباكات أيار الماضي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o