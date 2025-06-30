Jun 30, 2025 7:08 PMClock
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نائب المندوب الفلسطيني: جميع خيارات إسرائيل في غزة "إجرامية" ويجب الوقوف ضدها

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