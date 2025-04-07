Apr 7, 2025 12:22 PMClock
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نائب المستشار الألماني: حديث إيلون ماسك عن الرسوم الجمركية الصفرية يظهر ضعفا وخوفا وكان عليه توجيهه لترمب

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