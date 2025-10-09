Oct 9, 2025 10:17 AMClock
نائب الرئيس الفلسطيني: يجب إقامة نظام إداري وقانوني موحد يرسخ مفهوم الدولة الفلسطينية والمؤسسات الواحدة وينبغي أن يتم الترابط بين شطري الوطن من خلال أطر قانونية ومؤسسات رسمية فلسطينية

