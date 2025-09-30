Sep 30, 2025 7:56 AMClock
نائب الرئيس الفلسطيني: يجب أن تصب كل الجهود الآن لوقف الحرب والقتل والدمار والتجويع ونؤكد انخراطنا البناء لإنجاز اتفاق وضمان تنفيذه

