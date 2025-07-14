Jul 14, 2025 12:53 PMClock
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نائب الرئيس الايراني: ينبغي أن نستعد فأكبر الخسائر تقع في مرحلة وقف إطلاق النار كما حدث في لبنان

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