Oct 17, 2025 11:30 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نائب الرئيس الإيراني: نرفض النهج الأميركي الذي يقول إن على إيران القبول بشروط واشنطن لبدء المفاوضات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o