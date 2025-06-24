Jun 24, 2025 12:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف: قواتنا المسلحة تمكنت بعملية "بشارة الفتح" من كسر شوكة الولايات المتحدة والغرب في المنطقة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o