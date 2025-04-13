Apr 13, 2025 7:44 AMClock
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نائب الرئيس الإيراني: رفع العقوبات الأميركية أحد مطالبنا الأساسية بالمفاوضات

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