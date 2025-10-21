Oct 21, 2025 4:07 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نائب الرئيس الأميركي وصل إلى القاعدة الأميركية في "كريات جات" على بعد 30 كلم عن حدود قطاع غزة ليتلقى إحاطة عن الوضع الحالي هناك

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o