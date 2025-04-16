Apr 16, 2025 1:39 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نائب الرئيس الأميركي: ليس من الجيد أن تظل أوروبا تابعة أمنيا وبشكل دائم للولايات المتحدة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o