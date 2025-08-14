أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب علي المقداد، أن زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني للبنان ناجحة، وقال إن "إيران دولة صديقة ساعدت لبنان على تحرير أرضه".

وسأل المقداد في حديث إذاعي: "أين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من الكلام الذي قاله أحد النواب عن منع مسؤول عربي كان ‏أم أجنبياً من الدخول إلى لبنان ومن التدخلات الأميركية؟".‏

رأى أنّ "التدخلات الأميركية التي تحدث اليوم أكثر من وصاية ‏وإملاءات وأصبحت تنفيذ أوامر"، مؤكداً "بقاء المقاومة"، ومضيفاً: "نحن طلبنا أن تكون ثمة علاقات اقتصادية ‏واجتماعية وسياسية بين لبنان وإيران منذ زمن"، مشدداً على أن "إيران دولة صديقة ساعدت لبنان على تحرير الأرض ‏ونحن نقدر هذا الدعم كما أنها دولة إقليمية لها حضورها".‏

وأكّد المقداد "حق أي مسؤول بزيارة أي دولة لها علاقات مع كل الدول والمنطقة"، مضيفاً: "لماذا نحن نريد ‏أن نكون متفاجئين من هذه الزيارة ونرى أن إيران جاءت لتحتل لبنان من خلالها"، لافتاً إلى أن "من يحتل لبنان هي ‏إسرائيل، وبالسياسة الولايات المتحدة وبعض الدول العربية والأجنبية".‏

وعمّا تحمله زيارة لاريجاني لبنان، كشف أنّه "جاء ليسأل عن سبب عدم البدء بإعادة الإعمار في ‏الجنوب والضاحية وعودة النازحين إلى منازلهم".‏ ووصف "الزيارة بالناجحة، لأنها إثبات وجود لهذا الإيراني السياسي الذي يريد أن يكون صديقاً ليس فقط ‏للمقاومة أو لفريق لبناني بل لكل اللبنانيين"، مشيراً إلى أنها "بارقة أمل في أن يكون ثمة داعم للمقاومة ولبنان لأن ثمة أشخاصا يدعموننا وآخرين يحاولون قتلنا".‏

ولفت إلى أنّ "سلاح حزب الله باق وهو شأن داخلي لبناني"، قائلاً: "عندما تخرج إسرائيل من كل ‏الأراضي اللبنانية وتوقف الاعتداءات ويعود الأسرى ويبدأ الإعمار عندئذ نبحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية".‏

أمّا في موضوع السلاح فقد عبّر المقداد أنّ "السلاح باقٍ باقٍ باقٍ".

