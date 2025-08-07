Aug 7, 2025 2:13 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية: ما نراه في غزة هو استهداف للسكان والحكم عليهم بالموت جوعا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o