Jun 23, 2025 11:09 AMClock
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مُحلقة اسرائيلية ألقت قنبلتين قرب "بيك اب" في منطقة "الخانوق" في بلدة كفركلا

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