المركزية - زار وفد من "لقاء نهضة لبنان" كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، لتسليمه وثيقة اللقاء ومذكرة عن موجبات وضع لبنان تحت الفصل السابع، وقد ضّم الوفد: الفراد ماضي، حسان قطب، ريما سعد وآياد مرعي، بحضور سيروج ابيكيان.

كما العادة في مستهل كل زياراته، شرح الوفد عن موجبات وضع لبنان تحت الفصل السابع والذي طبق بشكل مستتر في جزء منه من خلال التجديد الذي حصل مؤخراً لقوات اليونيفل في الجنوب.

وقد دار نقاش بين الوفد والبطريرك ميناسيان عن خطورة المرحلة الحالية على كافة الطوائف وما ترتب من كوارث وقعت على كاهل الجميع جراء حرب الاسناد وبخاصة على الطائفة الشيعية من هدم وتهجير، وعلى اهمية التوصل لتأمين الحياد للبنان لانه الخطوة الاولى والأهم لأنقاذه من مشاكل محيطه.

كما شدد الجميع على ضرورة العمل لبناء جيل جديد وقادة جدد بروح وطنية، لا يشبهون هذه الطبقة الحاكمة التي عاثت فساداً وهدماً بالمؤسسات والمجتمع.

وأكد ميناسيان على اهمية الحوار انما ليس كحوار السياسيين بهدف توزيع الحصص والصفقات وتقاسم البلد بل للوصول الى تفاهم مشترك لإعادة صياغة هذا الواقع السيئ، وهنئ الوفد على مبادرته الايجابية والتي تحمل الأمل بان تشكل ركيزة عمل جامعة للبنان الغد.