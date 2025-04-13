ترأس كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان، قداسًا احتفاليا لمناسبة أحد الشعانين في كنيسة المخلص في برج حمود، في حضور لفيف من الكهنة والشمامسة، وحشد غفير من المؤمنين.

بعد تلاوة الإنجيل المقدس، ألقى البطريرك عظة قال فيها: "ما أجمل هذا النهار الذي يشع فيه مجد يسوع الناصري، المخلص. هذا اليوم المبارك الذي يبدأ بكلمات تبلسم جراح الروح وتنشد الأمل في أعماقنا: هوشعنا في العلى". هذه الكلمة العميقة تعبّر عن أملنا بالخلاص، الخلاص الذي يأتي من الله. لذا هتف الشعب المؤمن قائلًا: "تبارك الآتي باسم الرب".

وأضاف: "اليوم، مثل أولئك المؤمنين الذين طلبوا الخلاص، نرفع أصواتنا عاليًا: خلصنا يا آتي باسم الرب! خلصنا من خطايانا، خلصنا من الظلم السائد على الأرض، خلص وطننا من الفساد. باركنا اليوم بمجيئك المجيد، بارك عائلاتنا وأولادنا ووطننا لبنان. امنحنا القوة للنضال تحت ظلك، أنت الملك، أنت الإله المخلص الذي عليه نتكل ومنه نطلب الخلاص. في ظل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها وطننا الحبيب لبنان، نفرش لك قلوبنا الوضيعة ونعبر عن إيماننا وإخلاصنا بلاهوتك القدوس، مرددين مع الجموع: 'مبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في العلى يا ملك السموات".

وفي ختام القداس، أقيم زياح الشعانين في باحة الكنيسة، حيث شارك الأطفال حاملين سعف النخيل وأغصان الزيتون والشموع في مسيرة إيمانية، تخللتها التراتيل الكنسية وعزف موسيقى الكشافة.