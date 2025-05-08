May 8, 2025 8:40 PMClock
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ميقاتي يهنئ بانتخاب البابا لاوون الرابع عشر ويؤكد دعمه لمسيرة الكرسي الرسولي

صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي الاتي: نهنئ بانتخاب الكاردينال روبرت بريفوست بابا جديدا للكنيسة الكاثوليكية ونتمنى له التوفيق في اكمال مسيرة الكرسي الرسولي الجامعة المقدسة الرسولية.مبروك للمؤمنين.
وقد وجه الرئيس برقية تهنئة الى السفير البابوي في لبنان  المونسنيور باولو بورجيا جاء فيها: نهنئكم بانتخاب البابا الجديد ولتكن حبريته على خطى اسلافه بالحكمة والسلام  والرحمة.

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