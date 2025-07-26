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ميقاتي يبرق الى فيروز معزيا بوفاة نجلها: في هذه الاوقات العصيبة التي تمرين بها وعائلتك الكريمة بوفاة نجلك، نعبّر عن تعاطفنا معك ومواساتنا، سائلين الله ان يمنحك الصبر والسلوان

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