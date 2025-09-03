نعى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي النائب السابق حسن الرفاعي، وقال في بيان: "يخسر لبنان برحيله مرجعا دستوريا وقانونيا بارزا ترك بصمات أساسية في العمل التشريعي، وفي صياغة وإقرار العديد من القوانين والتشريعات الأساسية".

أضاف: "لا شك في أن غيابه في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان سيترك فراغا كبيرا، خصوصا أنه لطالما كان يصوب الشطط الحاصل ويعيد الأمور الدستورية إلى نصابها الحقيقي".

وتابع: "على الصعيد الشخصي، لطالما كان رأيه في الكثير من المحطات التي استشرته بها أساسيا في حسم القرارات التي كنت في صددها في خلال تولي حكومتي السلطة، وكان يعبر في ذلك عن خلفية دستورية زادتها السنوات والخبرة عمقا وحكمة، وعن وطنية صافية شكلت علامة فارقة في مسيرته، رحمه الله".