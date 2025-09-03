استقبل الرئيس نجيب ميقاتي، بعد ظهر اليوم، في دارته، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، في زيارة وداعية لمناسبة قرب انتهاء مهامها في لبنان.

وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والعلاقات بين البلدين والجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

وعرض الرئيس ميقاتي مع السفيرة الأميركية، الجهود التي بذلت خلال الحكومة التي تولاها للتوصل إلى وقف إطلاق النار وكيفية مواصلة الجهود لتثبيت الاستقرار في لبنان.

سفير تركيا

كما استقبل الرئيس ميقاتي سفير تركيا مرات لوتيم وبحث معه في العلاقات بين البلدين.